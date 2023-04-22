Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 апреля 2023 2:14

Что произошло в Иркутске в ночь на 22 апреля: последние новости

В Усолье-Сибирском мужчина из-за ссоры поджег дом своей сожительницы
Елена СИНИЦА
Что произошло в Иркутске в ночь на 22 апреля: последние новости

Что произошло в Иркутске в ночь на 22 апреля: последние новости

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском мужчина на фоне ссоры со своей сожительницей решил поджечь ее дом. В полицию обратилась сама женщина, рассказав, что ее дом горит. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов. Они опросили свидетелей произошедшего - соседей. Те описали мужчину, который по описанию смахивал на сожителя женщины.

В Иркутской области вовсю идет сезон клещей. К сожалению, не обходится и без пострадавших. С начала сезона их уже 95 человек, в числе которых и 33 ребенка. Специалисты обследовали 59 клещей, часть из них были носителями различного рода инфекций.

Житель Усть-Кута убил знакомого выстрелом в голову. Это случилось в квартире дома по улице Дзержинского. Там пьяный мужчина дважды выстрелил из ружья в 34-летнего потерпевшего. Такие данные приводит иркутский следственный комитет.

КАРТИНА ДНЯ