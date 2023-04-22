Не вернулся из школы: в Иркутске разыскивают 11-летнего Никиту Бурцева

Поисками ребенка занимаются наряды полиции Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает 11-летнего Никиту Бурцева. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области.

-В отделение полиции обратилась жительница микрорайона Березовый Ленинского округа. Она объяснила правоохранительным органам, что ее сын не вернулся со школы. Еще 21 апреля в обеденное время у мальчика закончились занятия, он ушел из школы, но так и не вернулся домой, - говорят в МВД.

Поисками ребенка занимаются наряды полиции, сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров. Мальчик может быть дезориентирован, говорят в ведомстве.

Уточняется, что мальчик был в серой шапке, куртке, а также брюках темно-синего цвета. На ногах темные кроссовки с оранжевыми вставками в виде волн. При нем была сумка серого цвета.

Если вам что-либо известно о местоположении мальчика, просят обратиться в полицию.