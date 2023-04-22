В Иркутске завершены поиски 11-летнего мальчика

Полиция объявила о завершении поисков 11-летнего мальчика в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 22 апреля, стало известно, что пропал 11-летний мальчик в Иркутске. В отделение полиции обратилась его мама, заявив, что ее ребенок не вернулся после занятий в школе. Сейчас министерство внутренних дел Иркутской области объявило, что поиски завершены.

-Мальчик найден на детской площадке одного из жилых комплексов. С ним все в порядке, жив, - так рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе иркутской полиции.

Напомним, что мальчик должен был вернуться из школы еще вчера - днем у него завершились занятия. Однако вплоть до сегодняшнего дня он не приходил домой, поэтому мама и обратилась в отделение полиции.

Ранее в МВД региона рассказывали, что в ночь на 21 апреля было совершено нападение на полицейского. На него напали трое мужчин. Подробнее об этом происшествии вы можете прочесть по ссылке.