Что произошло в Иркутске в ночь на 23 апреля: последние новости Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области начал работать новый генконсул Республики Корея Хан Сеонг Чина. Отметим, что Республика Корея и Иркутская область сотрудничают уже достаточно давно. В ходе встречи с иркутскими властями Хан Сеонг Чина заявил, что планируется и дальнейшее развитие взаимодействия с регионом.

В регионе было совершено нападение на полицейского. Изначально он просто выезжал проверить информацию о пропавшей женщине - была информация, что женщина находится в местном кафе. Так оно и оказалось, вот только встреча оказалась с крайне негативным исходом, дело дошло даже до выстрелов.

Вобласти проверили, как ведется строительство нового здания для Верхне-Идинской школы в селе Тихоновка Боханского района. Стоимость работ - более 571 миллиона рублей. Работы ведутся в соответствие с графиком, говорит подрядчик.