Что произошло после концерта группы «Кино» в Иркутске

Поклонники группы "Кино" во время концерта в Иркутске могли слушать оригинальный вокал Виктора Цоя Фото: Регина РАХИМОВА

Концерт группы «Кино», посвященный 60-летию ее основателя и лидера Виктора Цоя, прошел в Иркутске 22 апреля. Да, больше 33-х лет знаменитого рок-музыканта нет с нами, но с нами его голос, записанный на пленку, с нами его тексты и песни. А это значит, что с нами все так, чувства, которые неизменно пробуждает его творчество и творчество распавшегося после его смерти коллектива. Группа воссоединилась несколько лет назад, чтобы показать, как выглядит выступление «Кино» в 21 веке - с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном.

На сцену ледового дворца «Айсберг» в Иркутске поднялись бессменный гитарист Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, звучал настоящий голос Виктора Цоя. Вокал основателя группы был оцифрован с оригинальных многоканальных записей легендарной группы.

- Музыканты задержались примерно на полчаса, - рассказала КП-Иркутск одна из присутствовавших на концерте иркутянок. – Заставили, так сказать, понервничать. Но ожидание окупилось сполна. Зал ликовал, слушая знаменитые композиции, подпевал с огромным удовольствием. Что удивительно, на концерте было много подростков и все они также пели!

В фан-зоне многие пришли с плакатами, в футболках и шарфах с логотипами группы. Что сказать, готовились! Это концерта в городе ждали, поклонники приехали на выступление не только со всей области, но и из соседних регионов.

- Спасибо, что так горячо встречаете! – поблагодарили музыканты иркутян.

Преданные слушатели Виктора Цоя смогли не только услышать оригинальный вокал исполнителя, но и увидеть много интересных видео с ним. Большинство композиций сопровождались занимательным видеорядом, транслируемом на большом экране позади гитаристов.

А что же произошло после концерта группы «Кино» в Иркутске? Особо преданные фанаты смогли получить автографы от участников знаменитого коллектива, а самые терпеливые сибиряки послушать еще три песни!

- Когда концерт закончился, многие уже ушли из зала, примерно четверть человек отправились домой, остальные не унимались и вызывали группу еще раз спеть на бис, - делится с иркутской Комсомолкой Татьяна. – И вы знаете, получилось! Группа вышла и еще раз исполнила хит «Звезда по имени Солнце», песню «Попробуй спеть вместе со мной» и «Группа крови на рукаве». Эмоции от вечера невероятные!

Напомним, что за три месяца до гибели Виктор Цой с группой «Кино» выступал в Иркутске. Это было 27 мая 1990 года. Тогда рок-музыканту даже удалось предотватить бунт фанатов - архивные фото здесь.

Иркутяне тепло принимали артистов Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

На концерт многие пришли с плакатами и в футболках с логотипами группы Фото: Регина РАХИМОВА

Знаменитые хиты пели хором Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Группа "Кино" воссоединилась несколько лет назад Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

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