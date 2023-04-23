В ЗАГС – в понедельник, а на стрижку – в пятницу. Гороскоп от бурятского ламы на неделю с 24 апреля

Зурхай на неделю с 24 апреля составил лама Курумканского дацана в Бурятии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зурхай на неделю с 24 апреля составил Еши Намжил лама из Курумканского дацана в Бурятии. Основывается этого гороскоп на древней тибетской астрологии, учении о взаимосвязи космоса, небесных светил и человека и подсказывает буддистам благоприятные и неблагоприятные дни.

Понедельник

Так в понедельник, 24 апреля, день хорош для заключения сделок или оформления договоров, совершения вкладов и инвестирования. В этот день, как говорится, повезет.

- Благоприятным день этот будет для животноводства, растениеводства, культуры, торговли, науки, благотворительности, брачных и похоронных дел, - считает лама.

Также в первый день на неделе можно готовить лекарства, заготовки впрок, готовить дома. А вот посадка и уход за растениями 24 числа сулит долголетием. В понедельник кроме ЗАГСА также можно и в парикмахерскую заскочить – стрижка придаст сил. Чего уж точно делать не стоит, так это ходить по магазинам – не стоит покупать обувь и одежду, покупать технику б/у, начинать судебные дела – грозит болезнями и кризисом.

Вторник

Если нужно подстричь волосы, то во вторник это вполне благоприятно, убережет от убытков. Хорошо будет отправиться в путешествие, а вот крупные покупки, сделки, брачные, охотничьи и похоронные дела в этот день лучше не совершать.

- Не стоит оказывать материальную помощь, давать деньги, прочее в долг, взаймы, аренду, на прокат и во временное пользование, - считает лама. - Высаженные растения не дадут плодов, урожая. Не трогайте 25 апреля сбережения, отложенные на черный день, не берите из запасов, заначек, не снимайте со счета деньги.

Праздники и прочие торжества в этот день лучше отложить на потом. В этот день не стоит строить дом, печь или камин, а также начинать обучать ребенка чему-нибудь впервые. Даже ходить. И лучше не выносить его из дома и не показывать незнакомцам.

Среда

Среда похожа на понедельник. Также долголетие обещает уход за растениями, только не стоит рубить деревья и кусты – это к увечьям. А стрижка волос улучшит облик. Вот только отдавать что-либо из своего дома не нужно. 26 апреля все многое получится у людей, родившихся в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи.

Четверг

В четверг стоит отправиться в путешествие или затеять переезд. Если какие-то вопросы можно решить быстро, то сегодня это сулит успех. Если нужно улучшить мужское здоровье, то стоит затеять работы с водой иди на воде, вблизи нее.

- Неблагоприятным четверг будет для многих начинаний, обменов, покупки б/у техники, одежды, судебных, брачных и похоронных дел, - говорит Еши Намжил лама. - Особенно плохой день для похоронных дел, имеющих отношения к детям. Не стоит устраивать праздники, юбилеи, деловые встречи.

Не стоит приводить в дом и нового домашнего питомца – собаку, это обещает разлад с друзьями и коллегами. Поход в парикмахерскую также стоит перенести. Стрижка 27 апреля приведет к конфликтам и ссорам.

Пятница

28 апреля много сил будет у рожденных в годы Змеи, Коня, Овцы, Курицы и Обезьяны. Можно готовить, заготавливать впрок, заняться животноводством или растениеводством. Растения пожарят долголетие, а стрижка продлит жизнь.

- Охота, рыбалка и забой – к сердечно-сосудистым кризисам, сокращению продолжительности жизни, - гласит зурхай от ламы Курумканского дацана. - Скачки, гонки, прочий экстрим могут притянуть несчастья, беды, травмы и увечья.

Не нужно в пятницу отправляться в путешествие, покупать обновки, коня или машину, заниматься делами сердечными также неблагоприятно.

Суббота

В субботу хорошо бы заняться планированием, провести заседание или встречу. Можно путешествовать, заниматься животноводством, растениеводством. Благоприятный день для культуры, торговли, науки, судебных и военных дел.

В этот день не советуется закладывать фундамент, покупать собак, заниматься брачными или похоронными делами. У родившихся в годы Коровы, Тигра и Зайца день станет плодотворным.

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