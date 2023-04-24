Что произошло в Иркутске в ночь на 24 апреля 2023 года: последние новости

7-летняя девочка и трое взрослых погибли на пожаре в Усть-Илимске. Фото: Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели на пожаре в СНТ «Коммунальник» четырех человек. В числе погибших оказалась и 7-летняя девочка. Как говорят специалисты, огонь увидели слишком поздно. О том, что горит деревянный двухэтажный дом, сообщили очевидцы около трех часов ночи. К моменту приезда пожарных расчетов здание уже полностью было объято пламенем. Специалисты газодымозащитной службы вошли в горящее строение в надежде спасти жильцов, но, к несчастью, их надежды не оправдались. Тушили здание до самого утра. После на пепелище приехали следователи СК, дознаватели МЧС России. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры региона.

За сутки инспекторы ГИБДД сообщили о двух ДТП со смертельным исходом. На дороге Залари-Жилкино погиб водитель грузовика и две коровы. Мужчина управлял грузовиком Мицубиси Кантер, в котором перевозил семь коров. В какой-то момент сибиряк не справился с управлением, транспорт улетел в кювет и опрокинулся. Вторая трагедия произошла в Байкальске. В столкновении с самосвалом погиб 37-летний водитель ВАЗа. По данным полицейских именно он выехал на встречную полосу.

Накануне стало известно о том, что на 9 из 25 товаров первой необходимости в середине апреля снизилась цена. Так, например, гречка подешевела почти на 2%. Выгоднее стало покупать молоко, говядину, кур – полный список здесь.

С понедельника в Иркутске начнется «Неделя молодежного предпринимательства». Для школьников с 14 лет и студентов приготовлено много познавательных встреч. Они могут принять участие в деловых играх, защитах проектов, круглых столах, нетворкингах и «диалогах на равных».

Региональное правительство сообщило, что с 1 сентября 2023 года в школах Иркутской области будет введена единая модель профориентации. Она уже была апробирована на 32 тысячах школьников в Приангарье.

Кстати, в ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске выступала группа «Кино». Поклонники коллектива, который распался после смерти своего основателя Виктора Цоя и воссоединился несколько лет назад, чтобы показать, как группа звучит в 21 веке с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном. Иркутяне могли слышать настоящий голос Виктора Цоя. Вокал знаменитого рок-музыканта был оцифрован с оригинальных многоканальных записей легендарной группы – фото и видео.

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