«Усольский свинокомплекс» предоставил сосиски для необычного чемпионата. Фото: Евгений Михайлов

Самые вкусные новинки, любимые мясные деликатесы, колбасы, полуфабрикаты, песни и подарки, розыгрыши и чемпионат по скоростному поеданию сосисок - всего этого было вдоволь на «РасКОЛБАСе» - традиционном празднике от «Комсомолки».

Дегустировали и играли, болели за едоков - впечатлений море. Спасибо партнеру - СХПК «Усольский свинокомплекс». Предприятие предоставило инвентарь для чемпионата, а именно сосисоки «Боярские», которые участникам нужно было съесть на скорость. Призы - тоже любимые полуфабрикаты от «Усольского свинокомплекса». Ассортимент разнообразен, ведь предприятие ежедневно выпускает около 85 тонн продукции!

А что интересного скоро появится на наших столах? Смотрите и запоминайте названия новинок.

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