Как полуфабрикаты помогают рациону занятого человека

Комбинат питания Иркутска удивил гостей пятого юбилейного праздника «Комсомольской правды» котлетами «как у бабушки». Фото: Евгений Михайлов

Традиционный и воистину народный праздник «РасКОЛБАС» заслуженно имеет у иркутян и гостей города репутацию самого вкусного и веселого.

Пятый «РасКОЛБАС» традиционно собирает ценителей вкусной и качественной продукции от местных производителей. Фото: Евгений Михайлов

Залог успеха - соблюдение полюбившихся традиций и правильное начало. Праздник стартовал с массовой дегустации мясных вкусностей, изысков и новинок от участников выставки. Колбасы, сосиски, пельмени, котлеты, блюда из полуфабрикатов - все это гости пробовали и оценивали. По итогам голосования местные производители - участники выставки - получили народные звания, а посетители не понаслышке узнали вкус тех или иных блюд.

Дегустация определила народные звания для участников выставки. Фото: Евгений Михайлов

По признанию гостей, изюминка праздника не только в соревнованиях любителей сосисок, но и мастер-классы по приготовлению блюд известными иркутскими шеф-поварами. Мастера кулинарного дела раскрыли секреты приготовления простых закусок и показали, сколько времени можно сэкономить на кухне, используя качественные и свежие полуфабрикаты от местных производителей. В частности, продукцию от Комбината питания г. Иркутска готовил Михаил Клыков – шеф-повар кейтеринга «ШЕФ».

Шеф-повар кейтеринга «ШЕФ» Михаил Клыков готовит блюда из полуфабрикатов Иркутского комбината питания. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ

Михаил приготовил сырники по-домашнему и куриные котлеты «Петушок». Последние известны, пожалуй, всем иркутянам с детства. Именно их подавали (и сейчас подают) в детсадовских и школьных столовых. Со временем полуфабрикат претерпел только качественные улучшения, сохранив при этом знакомый «вкус детства».

Знакомые с детства куриные котлеты «Петушок» от Иркутского комбината питания. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ

Приобрести котлеты «Петушок» можно в фирменных магазинах и отделах МУП «Комбината питания г. Иркутска. Детская молочная кухня». По признанию Натальи Петровны, гостьи праздника, а по совместительству бабушки четырех внуков, полуфабрикаты от Комбината питания г. Иркутска они с дочерью покупают давно и часто. Это одно из любимых блюд не только детской, но и взрослой половины семьи.

- Котлетки небольшие, около 80 - 100 граммов каждая, их удобно и быстро готовить. Мы делаем и на пару, и в духовке или жарим на сковороде, как шеф-повар показывал. Уж очень они вкусные. Дети их любят, мы тоже, так что съедаются максимально быстро и без «не хочу-не буду»! Еще мы пробовали рыбные котлетки. Также очень нравятся всей семье, рекомендуем.

Помимо куриных и рыбных котлет Комбинат питания г. Иркутска выпускает и другую продукцию. В ассортименте тефтели из мяса птицы, бифштексы, биточки из говядины и курицы, котлеты традиционные из домашнего фарша и многое другое.

Еще одним блюдом от Комбината питания г. Иркутска, приготовленным в этот день шефом для дегустации, стали сырники На это любимое всеми коронное блюдо не всегда хватает времени приготовить «с нуля». Именно в таких ситуациях и приходит на выручку фирменный полуфабрикат. Пышные, аккуратные и невероятно вкусные сырники понравились всем гостям, которых мы опросили. А точнее, 10 из 10.

Фирменный полуфабрикат способен сэкономить массу времени на кухне. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ

Вот как оценивает это блюдо Ирина Косавец из Ангарска:

- Для этих сырников даже не подходит сравнение «вкусно, как дома»! Мне уже много лет, я сотни раз готовила сырники, но далеко не всегда получаются такие же пышные и нежные, как эти. Вот именно этот продукт от Комбината питания, как будто из ресторана или кафе. Сырнички очень вкусные! И главное, всегда свежие. На той молочной кухне, что рядом с моим домом их раскупают почти день в день. Мы их в семье очень любим.

Если вы не ищете легких путей и предпочитаете готовить «русские творожные оладьи» самостоятельно, то шеф-повара рекомендуют учитывать несколько нюансов. Тесто правильно делать не слишком густым, но оно и по сковороде не должно растекаться, а составляющие ингредиенты обязательно следует выбирать натуральные и свежие. Добавлять продукты в тесто нужно последовательно, все тщательно перемешивая.

А вот фирменный, классический рецепт сырников от повара с 40-летним стажем, заведующей производством и шеф-повара уникального ресторана русской кухни «Дом Европы» Натальи Крыловой.

Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ

Сырники пикантные

Рецепт первый:

1 кг творога

1 г ванилина

100 г сахара

2 г соли

200 г муки

Творог смешиваем с сахаром, солью, ванилином. В последнюю очередь добавляем муку. Тщательно вымешиваем до однородной массы. Раскатываем колбаской, нарезаем кусочками по 50 граммов, панируем в муке и формируем ровные круглые сырники в виде оладушек высотой примерно 2 сантиметра. Обжариваем на умеренном огне (но на раскаленной предварительно сковороде) в небольшом количестве масла с двух сторон, доводим до готовности в духовке или микроволновке.

Подавать сырники можно со сметаной, вареньем или сгущенным молоком. Украсить можно свежими ягодами и листочками мяты.

Наслаждайтесь нежными, ароматными сырниками. Фото: Евгений Михайлов

Все гениальное просто. Полуфабрикат «Сырники» от Комбината питания г. Иркутска в несколько раз сократят процесс приготовления, при этом в качестве блюдо только выиграет!

Рецепт второй:

Приобретаем сырники от Комбината питания г. Иркутска в фирменном магазине. Берем побольше, чтобы потом не пришлось идти за добавкой!

Размораживать сырники необязательно, можно сразу готовить.

Аккуратно кладем сырники в сковороду на хорошо разогретое масло. Сделайте средний огонь, тогда сырники начнут равномерно прогреваться, образуя румяную корочку. Поджариваем примерно по 5 - 7 минут с каждой стороны.

После обжарки с двух сторон снижаем температуру до минимума и накрываем сковородку крышкой! Так как сырники были замороженные, такая хитрость поможет им полностью пропечься, образовав равномерные поджаристые стороны.

Пока сырники доходят до полной готовности, можно сварить кофе, открыть густую сметану или вкуснейший йогурт со вкусом манго-чиа от Молочной кухни Комбината питания г. Иркутска. Ну и при этом способе приготовления сырников будьте готовы к приходу гостей-соседей, которые обязательно почувствуют волшебный аромат и не смогут пройти мимо!