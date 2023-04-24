По данным метеорологов, иркутянам снова нужно быть готовыми к снегопаду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городе на Ангаре установилась в последние несколько дней отличная погодка – на небе светит солнце, не снежинки, не дождинки. Вот и в понедельник, 24 апреля, погода в Иркутске ожидается с небольшой облачностью и без осадков. В региональном центре дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Днем столбики уличных термометров, по данным Иркутского Гидрометцентра, покажут +11…+13. Впрочем, совсем скоро небесная канцелярия намерена снова разверзнуть небеса и послать сибирякам снегопад. Смотрим, какой будет погода в Иркутске на неделю с 24 по 30 апреля.

Погода в Иркутске на неделю с 24 по 30 апреля: прогноз на будни

В понедельник, как уже писали выше, все отлично. Тепло и солнечно. В ночь на 25 апреля за окном -1, а днем будет облачно, но даже теплее, чем накануне – воздух днем прогреется до +15. Погода начнет меняться в ночь на среду.

- Похолодает до -3, пойдет снег, - говорят синоптики Гидрометцентра России. – По нашим прогнозам его вероятность 87%, выпадет до 7.5 миллиметров осадков.

Стоит отметить, что норма осадков в апреле немногим больше 20 миллиметров, а это значит, что ожидается почти треть от месячной нормы. В общем, иркутянам следует утром 26 апреля снова быть готовыми к пробкам на дорогах, опозданиям на работу. И уж точно пока не стоит менять на личном авто зимнюю резину на летнюю. А если поменяли, то в среду лучше воспользоваться общественным транспортом. По прогнозу осадки закончатся днем 26 числа, и, скорее всего, все сразу начнет таять – метеорологи обещают до +1.

В ночь на четверг -2, днем 27 апреля +5 и облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь – до 0.4 миллиметров осадков.

Ночью 28 апреля Гидрометцентр РФ обещает снег и -4 градуса. Днем осадки сменятся – вероятен небольшой кратковременный дождь, потеплеет до +9.

Погода в Иркутске на неделю с 24 по 30 апреля: прогноз на выходные

Выходные дни столице Приангарья обещают быть комфортными для прогулок. В ночь на субботу, 29 апреля, -1 и дождь со снегом, но днем без осадков и до +14 градусов. Ночь на 30 число ожидается с плюсовыми температурными показателями, синоптики прогнозируют +1, небольшую облачность и отсутствие осадков. Днем в воскресенье на небе будет светить солнышко, показания уличных термометров поднимутся до +12.

Погода в Иркутске на неделю с 24 по 30 апреля: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 24 по 30 апреля. Данные Гидрометцентра России

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