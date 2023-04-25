Что произошло в ночь на 25 апреля: последние новости Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Байкальске Иркутской области хотят построить гостиницу за 286 миллионов рублей. Предполагается, что это будет гостиница уровня четыре звезды. Ее построит компания «Сахалин Групп». Гостиница будет рассчитана на 42 номера. Здесь также появятся ресторан,банный комплекс и открытый бассейн с подогревом.

Жители Усть-Илимска просят Михаила Мишустина сохранить в городе трамвайную линию. Активисты выложили видеоролик на YouTube-канале «Усть-Илимские скоростные трамваи». Они вновь просят о сохранении в городе трамвайной линии, которая была закрыта еще четыре месяца назад ввиду низких доходов предприятия.

На экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова завели дело из-за взятки. Как полагают следственные органы, в 2021 году он получил один миллион рублей от руководителя учреждения здравоохранения.