Верность традициям вкуса и качества

Победа в номинации «Верность многолетним традициям». Фото: Евгений Михайлов

- С чесночным соусом попробуйте! И с горчичным! Сочетание - огонь! - делились люди впечатлениями от блюда, приготовленного шеф-поваром на фестивале «РасКОЛБАС». Это они о деликатесных палочках от «Белореченского»: в составе только натуральные ингредиенты, основа - куриное филе. Сочные, нежные, в хрустящей панировке - настоящая находка для вкусного семейного ужина.

Ветчина «Белореченская»

А еще гости праздника по достоинству оценили ветчину «Белореченскую», колбасу вареную «Белореченскую», полукопченый сервелат «Крымский», полукопченую колбасу «Курин шарен» и фирменные сосиски. Пробовали и тут же отправлялись искать павильон с продукцией от производителя, чтобы купить домой то, что больше всего понравилось.

- Овощи тоже всегда в «Белоречье» берем, да и молочку тоже, - рассказывают хозяйки, пробующие колбаску. - Творог у них отличный, рассыпчатый.

Колбаса полукопченая из мяса птицы «Курин-шарен»

Зрители не только пробовали деликатесы, но и выносили свою оценку. По результатам народного голосования, продукция «Белореченского» стала первой в номинации «Верность многолетним традициям».

«Белореченское» - одно из лидеров среди сельскохозяйственных предприятий Иркутской области, производящее яйца, молочную продукцию, мясо и полуфабрикаты, свежие овощи, хлеб и многое другое. Столь высокую планку удается поддерживать благодаря полному циклу производства от обширных пастбищ и полей для выращивания зерновых культур до высокотехнологичного цеха по убою и глубокой переработке крупного рогатого скота и мяса птицы, производству колбасных изделий и мясной продукции. Так что в этих продуктах без всякого преувеличения все свое, родное, местное, выращенное руками земляков.

Дегустация новинок. Фото: Евгений Михайлов

Неудивительно, что их любят далеко за пределами региона: продукция от «Белоречья» отправляется не только на полки местных магазинов, но и в соседние регионы до самого Хабаровска, а также в Монголию и Китай. Чтобы обеспечить нас качественными и вкусными продуктами, на предприятии ежедневно трудится почти три тысячи человек!

В прошлом году аграриям пришлось непросто - изменились логистические цепочки, возникли сложности с техникой. Однако и тут «Белореченское» с честью вышло из кризиса. А все благодаря тому самому полному циклу - даже удобрения здесь производят собственными силами.

Колбаса вареная «Белореченская»

Опытные садоводы поймут - это лучше всякой химии. На полях растут овощи и зерновые культуры, часть из которых идет на корм, а часть в продажу - белореченских овощей хватает нам до нового урожая. Все заготавливается на своих площадях, перерабатывается самостоятельно, отправляется в фирменные магазины - отсюда и приемлемые цены, и высокое качество, которое контролируется самым тщательным образом на всех этапах производства, и несомненная свежесть.

Только цифры

СХАО «Белореченское каждый год:

- Перерабатывает около 1000 тонн мяса говядины

и 1500 тонн мяса птицы.

- Производит 4500 тонн мяса.