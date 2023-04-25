«Катюша» знает толк в мясе

Бурятское мясоперерабатывающее предприятие порадовало новыми деликатесами. Фото: Евгений Михайлов

Нежное, сочное, в меру соленое, с хорошей мясной прослойкой - буженина от мясоперерабатывающего предприятия «Катюша» тает на языке. «Шейку «Московскую» попробовали? Теперь обязательно сервелат - вот увидите, вам понравится», - советует опытная хозяйка, постоянная посетительница традиционного праздника «РасКОЛБАС», который прошел в Сибэкспоцентре. Женщины толпятся у павильонов, стараясь запомнить названия особо приглянувшихся деликатесов. А кто-то времени даром не теряет и закупает свежие продукты по сниженным ценам: совмещают приятное с полезным. На «Сибпродовольствие» точно привозят все самое лучшее!

В результате подсчета голосов «Катюша» победила в номинации «Кулинарное наследие». Фото: Евгений Михайлов

Кстати, именно так, с помощью посетителей праздника и определяется победитель в номинациях. На «РасКОЛБАСе» бурятское мясоперерабатывающее предприятие представило на суд народного жюри сервелат «Финский», буженину, шейку «Московскую» и вареную колбасу «Классическую». Все разлетелось на ура и в результате подсчета голосов «Катюша» победила в номинации «Кулинарное наследие»!

И не зря. Основанное в 2003 году, сейчас предприятие работает не только в Республике Бурятия и Иркутской области, также есть свой филиал в Красноярске. А продукцию можно найти во многих городах от Забайкалья до Хакассии. И это неудивительно, ведь в первую очередь здесь самое пристальное внимание уделяют количеству мяса. Неслучайно их колбасы, полуфабрикаты и деликатесы мигом разлетаются: пельмени, буузы, манты, хинкали, шарбин, хушуур, чебуреки, вареники неизменно радуют вкусом и качеством, помогают хозяйкам разнообразить привычное меню. И не забывайте про голубцы, котлеты, тефтели, ежики, фрикадельки, зразы, бифштексы, купаты, мясо для шашлыка и, конечно же, сало - его оценят по достоинству даже самые взыскательные любители этой закуски. Всего же «Катюша» выпускает более 160 наименований продукции - по 8 тонн каждый день!

Бурятское мясоперерабатывающее предприятие “Катюша” представило на суд народного жюри сервелат «Финский», буженину, шейку «Московскую» и вареную колбасу «Классическую». Фото: Евгений Михайлов

Кстати, про цены. Если вы огорчаетесь, что пропустили «РасКОЛБАС», то вот вам хорошая новость: в фирменных отделах «Катюши» всегда действуют оптовые цены. Так что ищите знакомый красный логотип в торговых центрах «Сезон» и «Кедр», а также на Центральном рынке Иркутска.

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