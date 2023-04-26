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Общество25 апреля 2023 23:00

Что произошло в ночь на 26 апреля: последние новости

В Иркутской области лжебизнесмены заработали на незаконной выдаче займов
Елена СИНИЦА
Что произошло в ночь на 26 апреля: последние новости

Что произошло в ночь на 26 апреля: последние новости

Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области осудят лжебизнесменов. Как говорят в министерстве внутренних дел региона, мужчины запустили бизнес по выдаче потребительских займов под проценты и под залог имущества. Вот только нужные документы через налоговую они не оформили, а значит бизнес работал незаконно. Заработать они успели не один десяток миллионов.

Определен подрядчик, который займется строительством нового здания для Иркутской городской поликлиники №15. До 10 мая с подрядчиком заключат контракт на выполнение работ, после этого он к ним приступит.

В зону СВО отправятся 13 машин от администрации Иркутска. Технику предоставили муниципальные предприятия, бизнес-сообщество и неравнодушные жители. Транспортные средства должны дойти до бойцов к 9 мая. В зону СВО будут отправлены УАЗики, «Газели», «Нивы», ЗИЛ, квадроцикл.

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