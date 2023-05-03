Какое мясо чаще всего бывает на нашем столе

Участники розыгрыша получили вкусные подарки. Фото: Евгений Михайлов

Что только мы из нее не делаем! А если хочется разнообразия - ищем продукцию «Саянского бройлера» - их полуфабрикаты позволяют взглянуть по-новому на привычный вкус. Вот и на гастрономическом фестивале «РасКОЛБАС» от «Комсомольской правды» гости смогли оценить по достоинству вкусные новинки: «Сливочный» сервелат,котлеты «По-домашнему» и «Лакомка», колбаски «Шашлычные». Здесь же можно было купить эту и другую продукцию предприятия по выгодным ценам. А заодно и вынести свой вердикт в народном голосовании: участники дегустации сами решали, кому какая номинация больше подходит. И хотя номинанты немного волновались, как распределятся голоса, все сложилось как нельзя лучше: «Саянский бройлер» одержал победу в номинации «Гармония вкуса»!

Гости смогли оценить по достоинству вкусные новинки от «Саянского бройлера»: «Сливочный» сервелат, котлеты «По-домашнему» и «Лакомка», колбаски «Шашлычные». Фото: Евгений Михайлов

- Курочку стараюсь всегда брать саянскую, - делится опытом Тамара Стародубова, участница фестиваля. - И сосиски тоже их предпочитаю, вкус у них более нежный. Попробовала здесь шашлычные колбаски - на редкость удачный вкус, такие можно и на даче на решетке пожарить, чтобы были с дымком, и дома на сковородке. И внукам понравится! А главное, продаются удобно – поштучно. Взяла на пробу, если семья оценит, можно будет впрок закупать.

«Саянский бройлер» - лидер по производству экологически чистого мяса цыплят-бройлеров в Иркутской области. Более 30 тысяч тонн продукции от этого предприятия ежегодно поступает на прилавки. Благодаря собственному производству буквально от поля до прилавка можно не сомневаться в качестве и свежести их продукции. Ищите новинки на прилавках и оцените сами!