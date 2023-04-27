Что произошло в ночь на 27 апреля: последние новости Фото: Иван МАКЕЕВ

Как и в других городах страны, в Иркутске 1 мая будут отмечать Праздник Весны и Труда. К этому дню запланирована и праздничная программа. Так, например, в 15.00 пройдет митинг-концерт. Его организуют у стелы «Иркутск – город трудовой доблести». Помимо этого, запланированы музыкальная программа и фейерверк.

Сквер медикам-героям благоустроят в Иркутске в 2023 году. В центре установят памятник врачам и медсестрам, погибшим при борьбе с коронавирусом. Памятник хотят установить за счет внебюджетных средств. Известно, что на монументе будет надпись «Служа другим, сгораю сам».

В Тайшете осудили мужчину, который сломал знакомой ногу ножкой от кровати. Как выяснилось, разозлившись, пьяный сибиряк схватил металлическую ножку кровати и начал избивать ей женщину. Удары оказались такими сильными, что медики диагностировали у женщины открытый перелом ноги.