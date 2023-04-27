Только за сутки выпало почти полторы месячной нормы осадков Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Снегу навалило по колено! Хорошо, будем честны, не по колено, но до 22 сантиметров. Синоптики уже подсчитали, что именно такова в Иркутске высота снежного покрова утром 27 апреля. За сутки выпало 143% от месячной нормы осадков в апреле – это 30 миллиметров. С уверенностью можно говорить, что погода для нашего региона аномальная.

Режим повышенной готовности в Иркутске с 27 апреля 2023 из-за снега: что это значит

- Всего за апрель в областном центре выпало уже 354% от месячной нормы, - передают расчеты Иркутского Гидрометцентра сотрудники администрации города.

А ведь снег все еще продолжает идти и, судя по всему, рекорд, еще будет обновлен к концу дня. Из-за обильных осадков власти города ввели режим повышенной готовности. Это значит, что все аварийно-спасательные службы областного центра находятся в мобилизованном состоянии, чтобы если случится чрезвычайная ситуация, реакция на нее была моментальной.

Конечно, нелегко приходиться автомобилистам. Пробки в городе утром 27 апреля оценивались в максимальные 10 баллов, транспорт передвигался со скоростью не более 20 км/ч. Все подъездные пути к переправам с левого берега Ангары на правый были в заторах. И это при том, что уборка на городских улицах велась в круглосуточном режиме. Работники чистят, то дороги тут же снова засыпает белыми хлопьями.

- Всю ночь 29 комбинированных дорожных машин проводили разметание проезжей части магистральных улиц, посыпку противогололедными материалами, - отметили в мэрии. - С помощью 11 тракторных щеток чистили тротуары.

Дворники чистят тротуары с 5 утра Фото: Яна ЛИСИНА

В первую очередь, конечно, специалисты обрабатывают опасные участки – спуски, подъемы – расчищают, посыпают. Не забывают и о пешеходах. С пяти утра почти две сотни работников чистят тротуары и остановки общественного транспорта.

- Как только загруженность автомобильных дорог уменьшится, на расчистку улиц выйдут 90 спецмашин, - говорят в администрации города Иркутска. - Особое внимание будут уделено пешеходным зонам, подъездам к социальным объектам.

Уборка во дворах, напомним, находится в ведении управляющих компаний.

Многие решили, что лучше будет оставить машины на парковках и добираться на общественном транспорте Фото: Виктория КУДАЕВА

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