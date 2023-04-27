«Сломал забор и утащил шкуру козла»: медведи начали выходить из тайги к людям в Иркутской области

Голодный медведь забрался на участок частного дома в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Голодный хозяин тайги напугал жителей района Гидростроитель в Братске. Проснувшись утром и выйдя во двор, владелец частного дома на улице Подвыездная заметил на земле следы медвежьих лап. За ночь незваный гость успел набедокурить: сломал забор и утащил в лес шкуру забитого ранее козла. Напуганный сибиряк обратился в полицию. Это первый в этом году зафиксированный выход хищника к людям.

- Полицейские предупреждают о соблюдении мер предосторожности и призывают, по возможности, ограничить прогулки в лесном массиве Правобережного района Братска. В случаях появления медведей незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 102, - обратились к жителям региона в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Вблизи Листвянки заметили еще одного косолапого. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Напомним, накануне, 26 апреля, стало известно о выходе косолапого неподалеку от поселка Листвянка – точки притяжения туристов. Медведь пришел к солонцу, устроенном в лесничестве Прибайкальского национального парка, и попал в объектив фотоловушки. Инспекторы успокаивают: мишка к человеческому обществу не стремится. Однако желающим отправиться в поход по Большой Байкальской тропе не стоит беспокоить дикого зверя. Отдыхающих просят придерживаться трека маршрута, не оставлять мусор и пищевые отходы, а также озвучивать свое присутствие, к примеру, шуметь посудой и громко разговаривать, чтобы спугнуть медведя.

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