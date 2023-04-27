13 ДТП произошло в Иркутской области за прошедшие сутки 26 апреля. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Горшочек, не вари!», - жители Иркутской области просят пощады у погоды. Ведь уже вторые сутки регион находится под властью снегопада. А на календаре, на минуточку, 27 апреля. Через месяц лето, а тут даже весной не пахнет. За сутки в Иркутске выпало 143% от месячной нормы осадков – это 30 миллиметров. А месячная норма 21 миллиметр! Страдают из-за аномалии автомобилисты, пешеходы и коммунальщики. Рассказываем о последствиях аномального снегопада в Иркутске 27 апреля 2023 года.

Последствия аномального снегопада в Иркутске 27 апреля 2023 года: фото

Синоптики тоже в шоке от картины за окном. Ведь такого аномального снегопада не было уже 12 лет. За последние 25 лет Иркутск накрывало рекордным количеством осадков 29 апреля 2011 года.

28 апреля снега не будет. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- Снег 27 апреля будет идти не весь день, - рассказывает КП-Иркутск начальник Иркутского гидрометеорологического центра Юлия Янькова. - Также осадков не ожидается 28 и 30 апреля. А вот в субботу 29 апреля пойдет дождь.

В сутки в Иркутске выпало 143% от месячной нормы осадков. Фото: Виктория КУДАЕВА

Хоть снегопад уже закончился, а за окном светит яркое солнце, аномальные осадки все равно успели натворить дел по всей Иркутской области. Так, утром 27 апреля город захватили пробки, которые оценивались в максимальные 10 баллов. Транспорт передвигался со скоростью не более 20 км/ч! Многие опаздывали на работу, а кто-то и вовсе решил остаться на удаленке, чтобы не терять время в заторах и не рисковать жизнью на скользких дорогах.

Из-за снегопада в Иркутске ввели режим повышенной готовности. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Из-за снегопада в Иркутске ввели режим повышенной готовности. Это значит, что все аварийно-спасательные службы Иркутска находятся в мобилизованном состоянии, чтобы моментально среагировать, если случится чрезвычайная ситуация.

Уборка на городских улицах велась в круглосуточном режиме. Фото: Яна ЛИСИНА

Уборка на городских улицах ведется в круглосуточном режиме. 29 спецмашин с 26 апреля расчищали проезжую часть магистральных улиц. Но стихия разгулялась. Только дорогу почистят, а ее тут же снова засыпает белыми хлопьями! Но борьба с апрельским снегом продолжается. Улицы не только расчищают, но и подсыпают противогололедными материалами.

- В первую очередь, конечно, специалисты обрабатывают опасные участки дорог - спуски, подъемы, - рассказали в администрации Иркутска. - Не забывают и о пешеходах. С пяти утра почти 200 работников чистят тротуары и остановки общественного транспорта.

Аномальный снегопад унес 5 человеческих жизней

В ДТП погибли пять человек. В том числе двое детей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За прошедшие сутки 26 апреля на территории Иркутской области произошло 13 ДТП. Увы, не обошлось без жертв - из-за гололеда в страшной аварии в Марково погибли пять человек, в том числе двое детей.

Кроме того, в авариях пострадали 19 человек. Повреждено 65 машин.

Кроме того, в авариях пострадали 19 человек. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Госавтоинспекция Приангарья обращает внимание водителей на необходимость неукоснительного соблюдения ПДД, особенно при проезде перекрестков, осуществлении обгонов и перестроений, - рассказали в ведомстве. - Следует быть сосредоточенными и не отвлекаться на посторонние дела, обращать внимание на знаки приоритета, дорожную разметку, сигналы светофора и выбирать безопасную скорость движения транспортного средства.

утром 27 апреля было ограничено движение автобусов и большегрузов на федеральной трассе «Байкал». Фото: УПРДОР "ПРибайкалье".

Из-за непогоды в Иркутской области утром 27 апреля было ограничено движение автобусов и большегрузов на федеральной трассе «Байкал». В этот раз на двух ее отрезках: с 45-го по 83-й и с 83-го по 100-й километры. Стоит отметить, что в настоящее время ограничения сняты.

Сугробы превратились в кашу. Фото: Мария КНЯЗЕВА

Таковы последствия аномального снегопада в Иркутске 27 апреля 2023. Остается только надеяться, что небесная канцелярия смилостивится, и на смену зиме наконец-то придет настоящая весна. Кстати, синоптики уже назвали дату, когда в городе потеплеет.

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