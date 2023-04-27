В Иркутске создали фонд поддержки общественно-патриотических инициатив «Любимый город» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В столице Приангарья появился благотворительный фонд «Любимый город». Его учредители - Общественная палата Иркутска, региональное отделение Российского военно-исторического общества и «Молодая гвардия Единой России». На презентацию, которая состоялась 25 апреля в органном зале областной филармонии, пригласили жителей города, в том числе семьи тех, кто служит в зоне спецоперации.

- При поддержке мэра Руслана Болотова создан фонд, который объединяет неравнодушных людей для поддержки наших военнослужащих в зоне СВО и их родственников, а также социально незащищенных граждан, - отметил вице-мэр Иркутска, председатель попечительского совета фонда «Любимый город» Дмитрий Ружников. - Проследим, чтобы пожертвования и любая другая помощь были направлены по назначению. Будем вести за этим строгий контроль.

Именно через этот фонд будут аккумулироваться пожертвования, благотворительные взносы и гранты. Местные предприниматели, организации, трудовые коллективы уже активно задействованы в работе.

- За короткое время мы подготовили и отправили в зону спецоперации технику и автомобили, перечислили деньги на ремонт машины для наших военных в Луганске, приобрели оборудование, - перечислил директор фонда, член Общественной палаты Иркутска Михаил Лунев. - Поддерживаем материально семьи военнослужащих, в том числе в решении бытовых вопросов.

- Помощь военнослужащим и их семьям сегодня - главное направление, - сказал председатель правления фонда, председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. - Однако, надеюсь, вскоре спецоперация завершится победой, а «Любимый город» будет так же проводить интересные культурные проекты.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, как в регионе собрали 20 миллионов рублей в поддержку бойцов СВО из Приангарья. Объединиться и оказать такую мощную помощь удалось во время телемарафона "Все для Победы". Деньги потратят адресно на запросы военнослужащих из нашей области: на гуманитарную помощь, оборудование, обмундирование. Также предоставлено шесть автомобилей. Все это отправят на линию соприкосновения нашим бойцам в преддверии 9 мая.