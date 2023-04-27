Заперли в бане и избивали за долги: в Иркутской области мужчины незаконно лишили свободы студента Фото: Иван МАКЕЕВ

В Баяндаевском районе арестованы двое мужчин за незаконное лишение свободы знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-В полицию 24 апреля поступил сигнал от жителя Московской области. Он рассказал, что его брата незаконно удерживают в бане частного домовладения в селе Баяндай, - говорят в следкоме.

К месту происшествия выезжали сотрудники полиции. Они выяснили, что 23 апреля в Баяндай 20-летнего студента привезли его же знакомые. Между ними возникла ссора из-за денежного долга. Тогда мужчины избили студента, а потом заперли в бане. Там ему оставили только телефон - чтобы тот искал 600 тысяч рублей в счет долга.

Потерпевший дозвонился до брата и сообщил о случившемся. По горячим следам удалось задержать подозреваемых. Ими оказались – 37-летний местный предприниматель и его 33-летний работник.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия.