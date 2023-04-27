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Происшествия27 апреля 2023 9:01

От машины осталась только дверь: в страшном ДТП под Иркутском погибла женщина и пострадал ребенок

В Иркутской области 27 апреля в ДТП с грузовиком погибла женщина и пострадал ребенок
Елена СИНИЦА
От машины осталась только дверь: в страшном ДТП под Иркутском погибла женщина и пострадал ребенок

От машины осталась только дверь: в страшном ДТП под Иркутском погибла женщина и пострадал ребенок

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутском районе полицейские работают на месте ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области.

-Днем 27 апреля на четвертом километре объездной дороги Обход Иркутска произошло столкновение автомашины Toyota FunCargo с грузовиком, - говорят в министерстве.

Как итог, 40-летняя женщина, которая была за рулем легковушки, скончалась от полученных травм еще до того, как приехали медики. Кроме этого, известно, что пострадал ребенок.

Он был на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Сейчас ребенок госпитализирован.

Сотрудники отдельного батальона ДПС выясняют обстоятельства автоаварии и регулируют движение транспорта.

Прокуратура взяла на свой контроль расследование произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

ЧППроисшествия: ЧП