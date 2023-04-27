Тело обнаружила дочь: жителя Бурятии насмерть придавило собственным автомобилем

Мужчина проводил ремонт автомобиля с нарушениями правил безопасности. Фото: СУ СК Республики Бурятия

В Бурятии под собственным автомобилем погиб 72-летний местный житель. Его тело обнаружили во дворе одного из домов в Улан-Удэ. О жутком инциденте рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

Как установили следователи, пенсионер жил один. 23 апреля он решил заняться ремонтом своего автомобиля марки «ВАЗ» в ограде дома. Мужчина приподнял заднюю часть машины с помощью домкрата и снизу стал снимать задний мост. Во время монтажа, который проводился с нарушениями правил безопасности, тяжелый агрегат упал на его грудную клетку. Пытаясь выбраться, пенсионер обрушил машину с домкрата. Спасти его не удалось, улан-удэнец скончался от полученных повреждений. Спустя время тело погибшего обнаружила его дочь. Женщине позвонили обеспокоенные коллеги мужчины, когда он не вышел на работу.

- По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия, - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

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