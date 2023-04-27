Обещал легкий заработок, а сам вытягивал из жертв деньги на кутеж: исповеди жертв альфонса из Иркутска

Мужчина приятной наружности легко втирался в доверие, выдавая себя за акулу бизнеса, но с временными трудностями.

Альфонс и псевдомиллионер Андрей Болкунов (имя изменено - прим. Ред.) из Иркутска стал еще более знаменитым, чем прежде. Своими исповедями жертвы обаятельного красавчика поделились в студии ток-шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1». Каждая история развивалась практически по одному и тому же сценарию, где 32-летний ловелас быстро втирался в доверие, обещал золотые горы, выманивал крупные суммы и исчезал, оборвав прежние связи. Как утверждают сами девушки, чтобы провернуть такую схему, ему требовалось лишь несколько дней. Нужду в деньгах он объяснял «временными трудностями» с бизнесом. Делимся новыми подробностями в деле скандально известного сибирского «Казановы».

«Заставлял работать и тратил все на бары»

Ранее «КП» - Иркутск» уже рассказывала о похождениях Болкунова. Своим знакомым он задолжал от 100 000 до 3 миллионов рублей. При этом в числе обманутых есть и мужчины. Среди них оказался и 24-летний Артемий. Молодой человек утверждает, что провел месяц в "плену" у изощренного манипулятора.

- Мы познакомились в отеле на Олимпийском проспекте в Москве в 2021 году. Он представился мне бизнесменом, - признался Артемий в эфире федерального канала. – Сказал, что имеет долги у приставов, поэтому его счета арестованы. Также он говорил, что в столице у него есть квартира, но в ней временно идет ремонт, поэтому и снял номер в гостинице.

По словам героя программы, новый знакомый заинтересовал его темой легкого заработка на криптовалюте. Мужчина предложил парню переехать в один номер, чтобы обсуждать бизнес и экономить на жилье, и тот - согласился. Вскоре Андрей Болкунов начал под разными предлогами просить у приятеля деньги.

- Когда я был практически на нуле, он заставлял меня работать каждый день. А как и где заставлял? Проживание, питание, алкоголь – все оплачивалось за мой счет. Пришлось залезть в долги.

Их общая сумма с учетом процентов составила больше 1 150 000 рублей за какой период? Сколько они там вместе прожили? и это сумма долга в гостинице?, говорит Артемий. За два года, вкалывая на трех работах, ему удалось выплатить около миллиона. Как выяснилось позже, Болкунов, сидя на шее своей жертвы, тратился на «покатушки», рестораны и выпивку.

- Когда я понял, что к чему, то попытался уйти, но он не давал мне этого сделать, вставал у двери номера, удерживал, угрожал. Я боялся, так как он массивнее, старше и опытнее меня. Выбраться из этого кошмара мне удалось только, когда его задержала полиция. Он привел в номер девушку и, пока та спала, перевел с ее телефона 20 тысяч. Через несколько дней за ним пришли люди в форме.

Все это время петербуржец молчал, так как иркутянин запугивал его связями в родном городе – уверял, что является угольным магнатом и родственником известного политика. Однако, когда Артемий Поляков узнал из соцсетей о количестве потерпевших, решил выйти из тени.

«У него была сумка, полная денег»

Еще одной пострадавшей от обмана лживого красавчика себя объявила популярная 25-летняя блогерша. Она призналась, что впервые встретила псевдомиллионера в караоке и поддалась обаянию незнакомца.

- На уши подсел, и так начали общаться. Он умеет подбирать красивые слова. Ему негде было жить. Это странно для человека при деньгах, но на тот момент я этого не понимала. Жили мы в моей квартире где-то 10 дней, и очень много плохих ситуаций произошло за это время, которые ввели меня в шок. Конечно же, мы расстались. Со скандалом заставляла его собрать вещи, но тот не хотел уходить и заявил, что ему здесь комфортно – он привык.

Также экс-участница реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» утверждает, что во время совместного отдыха в Сочи заметила у Болкунова сумку полную банкнот, но через два месяца охотник за красивой жизнью признался даме сердца, что все…прогулял. Обещания вернуть взятые в долг сбережения, остались лишь обещаниями.

Последняя жертва

Анастасия называет себя последней из обманутых лжебизнесменом девушек. В последний раз они виделись в январе текущего года. По привычной схеме он подсел к ней в баре, после чего быстро втерся в доверие.

- Он сказал, что владеет угольным бизнесом, а у его гражданской жены есть «черная бухгалтерия», которую она может использовать против него. С этого все и началось – ему требовались деньги, чтобы перекрыть эту историю. На третий день общения я передала ему 150 тысяч рублей в долг, а позже – еще полмиллиона. При этом он присутствовал со мной в отделении банка, когда я брала кредит.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время в отношении 32-летнего мужчины сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество». С заявлениями в полицию помимо жителей Иркутска, также обращались жители Москвы. Однако в действиях мужчины по большинству из них нет составов уголовно-наказуемого деяния.

- Если вы стали жертвой или вам известна любая информация о противоправных действиях, необходимо обратиться в отдел полиции по месту жительства, либо по телефону дежурной части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское»: 21-68-05, - призывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Опросить бывшего бизнесмена не удается уже около полугода. Тот успешно скрывается, по информации оперативников – в столице. Сим-картами, кредитками и всем, что могло бы выдать его местоположение, не пользуется. Не исключено, что их оформляет на новых жертв.

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