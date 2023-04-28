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Общество27 апреля 2023 23:00

Что произошло в ночь на 28 апреля: последние новости

Житель Иркутской области отдал 160 тысяч лжесотрудникам государственного портала
Елена СИНИЦА
Что произошло в ночь на 28 апреля: последние новости

Что произошло в ночь на 28 апреля: последние новости

Фото: Даниил ОПАРИН

Как и прежде, мошенники не дремлют. На этот раз с жителем Иркутской области связались мошенники, которые представились сотрудниками государственного портала. Они убедили мужчину в том, что взломан его личный аккаунт. Чтобы тот им поверил, они назвали все прививки шелеховчанина за последние годы, суммы на счетах в нескольких банках и оплаченные ранее налоги.

В Иркутск планируют закупить новые автобусы отечественного производства. Всего городу требуется 220 транспортных средств. Сейчас подана заявка на 120, говорят в администрации города. Ранее были приобретены в лизинг 40 единиц транспорта большого класса марки НЕФАЗ.

600 тысяч рублей собрали на похороны погибшей семьи в ДТП в Иркутском районе 26 апреля. Напомним, что все случилось вблизи поселка Маркова. Там легковушку вынесло на встречку, она влетела в фургон. Среди погибших - бабушка, родители и двое детей.

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