Апрель 2023 года в Иркутске выдал снега в три раза больше нормы и стал самым холодным в XXI веке

Апрель 2023 года в Иркутске стал самым холодным в XXI веке Фото: Виктория КУДАЕВА

Даже сибиряки были не готовы ко столь экстремальной погоде этой весной. Если в феврале жители Иркутской области радовались аномально высоким температурам, то в апреле пришлось вновь доставать из шкафов шапки и пальто. На регион несколько раз обрушивались сильнейшие снегопады и метели, а столбик термометра падал ниже -10 градусов. Ученые подвели предварительные итоги месяца, когда, как кажется, небесная канцелярия сошла с ума.

- Апрель 2023 года пытается оспорить лидерство по количеству выпавших в Иркутске осадков, -прокомментировала завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева. - Предыдущий рекорд принадлежит 1995 году, тогда месячная сумма осадков оказалась в 3,5 раза больше многолетней нормы, но в отличие от нынешнего апреля холодной была только последняя неделя. В апреле 2011 года осадков выпало в 3,3 раза больше нормы, при этом, месяц выдался на 3 градуса теплее нормы, в апреле 2012 года осадков выпало еще больше, в 3,4 раза больше нормы, при этом, средняя температура месяца оказалась в пределах нормы.

Только за сутки, 27 апреля, в столице Приангарья выпало 143% от месячной нормы осадков! Такого в городе не было последние 12 лет. В целом, с начала месяца дорожным службам пришлось чистить, выметать и вывозить тонны снега. По подсчетам синоптиков – это 354% от его стандартного количества за 30 дней. А ведь впереди у апреля еще выходные.

- При этом апрель оказался самым холодным в XXI веке в Иркутске, - продолжает рассказывать специалист. - Тогда как еще совсем недавно апрель 2020 года был самым теплым за всю историю метеонаблюдений, покорив горожан 26-градусной жарой в конце месяца.

В этом году сибирякам запомнятся «американские горки», которые им устроила погода: десять дней на их головы валил мокрый снег, девять дней с ног сбивал порывистый ветер 26 м/с, а в промежутках температура воздуха менялась от -15 градусов до +18,9. К слову, самой теплой стала пятница, 7 апреля. То есть жители Приангарья буквально шагнули из зимы в лето, прочувствовав на себе перепад почти в 22 градуса! Больше всего страдали метеочувствительные люди – их мучали скачки атмосферного давления.

- Если проанализировать климатические итоги уходящего апреля, то на территории России в число лидеров по плохой погоде уверенно вошли сибирские регионы, которые длительное время оказывались во власти холодного полярного циклона.

Где же задержалась весна? Гребень тепла устойчиво находился над Европейской частью России и над Уралом. Теплее нормы в этот период было в Москве, а также на Дальнем Востоке и на Камчатке.

- По прогнозу Гидрометцентра России первая декада мая ожидается примерно на 4 градуса теплее нынешних значений, - обрадовала иркутян Инна Латышева. - Но вероятность арктических вторжений пока остается высокой. В заключение хотелось бы отметить, что апрельские аномалии сибирской погоды в этом году совпали с усилением геомагнитной активности на Солнце и перестройкой циркуляции в Тихом океане с холодного эпизода на теплый, но, главным дирижером погодных процессов, все же осталась Арктика, которая так встревожила сибиряков неприветливой серединой весны, когда вместо дождей в конце апреля мы попадали в зимние сугробы.