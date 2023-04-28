Салют на 1 мая в Иркутске: где смотреть, во сколько будет, работа транспорта

Праздничный концерт состоится у стелы «Иркутск – город трудовой доблести» в 12.00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 мая в Иркутске уже на носу. Совсем скоро наступит праздник. Демонстрации профсоюзов в этом году не будет. Но администрация города традиционно подготовила праздничную программу. Так, все желающие смогут посетить митинг-концерт у стелы «Иркутск – город трудовой доблести» в 12.00. Творческие коллективы порадуют выступлениями. В сквере у Вечного огня в 21.30 начнется музыкальный вечер. А закончится праздник торжественным салютом. КП-Иркутск рассказывает, где и во сколько смотреть салют на 1 мая 2023 года в Иркутске.

Где и во сколько будет салют на 1 мая 2023 года в Иркутске

Поясним, что торжественный салют 1 мая 2023 года в Иркутске состоится в честь присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести». Указ об этом был подписан Президентом России в 2020 году.

Итак, где и во сколько смотреть салют?

- Запускать фейерверки в небо будут над Нижней набережной, - рассказали в городской администрации. - Полюбоваться можно будет в 22.00.

Кстати, в прошлом году торжественный салют горожане наблюдали над сквером у мемориала «Вечный огонь Славы». А в 2021 году фейерверки отправили в небо от ледокола Ангара в микрорайоне Солнечный.

Салют станет самым ожидаемым событием 1 мая в Иркутске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Работа транспорта на 1 мая 2023 года в Иркутске

Традиционно на время праздничных мероприятий и салюта в центре города перекрывают некоторые улицы. Правда, пока в администрации не сообщали, будет ли ограничено движение транспорта во время салюта 1 мая 2023 года в Иркутске. Но как только информация появится, какие улицы будут перекрыты и во сколько, мы сообщим.

Кстати, в прошлом году торжественный салют горожане наблюдали в небо над сквером у мемориала «Вечный огонь Славы». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Кстати, погода 1 мая в Иркутске немного разочарует. Хоть жители и увидят на градусниках днем до +7 градусов, за окном будет идти дождь. Правда, после обеда он уже прекратится. А вот вечером на прогулку стоит одеться теплее, ведь на улице станет прохладнее, до +5.

Как и всегда на майские праздники будут ограничивать продажу алкоголя. В 2023 году с 1 по 9 мая жители не смогут приобрести спиртное в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них. В каких точках?

- 1 мая с 22:00 до 23:00, сквер у мемориала «Вечный огонь Славы», ул. Нижняя Набережная (в районе памятника А.П. Белобородову). И 2 мая с 15:00 до 17:00, бульвар Гагарина, - поделились информацией в мэрии Иркутска.

Особое внимание уделят и безопасности горожан на майских праздниках. Так, на общественных территориях будут установлены стационарные и переносные металлоискатели. А по всему Иркутску будет задействовано более 300 сотрудников правоохранительных органов и 57 единиц служебного транспорта. Дополнительно наготове еще 85 сотрудников органов внутренних дел области и 31 единицы автотранспорта.

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