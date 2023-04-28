Вцепились клыками в ногу: бродячие псы напали на женщину в Братске Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Прокуратура Братска начала проверку после сообщения о нападении своры бродячих собак на женщину в Правобережном района города. Как рассказала сама пенсионерка, это произошло утром 24 апреля. Посреди улицы на нее набросились три пса, которые вцепились клыками в ногу. Чудом сибирячке удалось вырваться и вернуться домой. При этом безнадзорных животных здесь видели и раньше.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными, - рассказали «КП»-Иркутск» в пресс-службе регионального ведомства. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

После встречи с агрессивной стаей пострадавшей пришлось обратиться к медикам. Впереди ее ждет лечение и восстановление.

По информации администрации Братска, псов уже отловили сотрудники ответственных служб и поместили в приют. Однако, по закону, четвероногих ждет стерилизация, вакцинация и…возврат в прежнее место в случае, если в течение месяца они больше не будут проявлять агрессию в отношении человека.