Копила на учебу: в Иркутске мужчина тайком стащил 54 тысячи у собственной дочери Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутске мужчина украл деньги у собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

-Дочь откладывала деньги на учебу. Однако, когда никого не было дома, мужчина взял деньги из копилки дочери. Он украл у нее 54 тысячи рублей, - рассказывают в пресс-службе районного суда.

Деньги мужчина потратил по своему усмотрению.

Кроме этого, мужчина стащил металлические заготовки на одной из открытых площадок города. Их он впоследствии сбыл. Но и на этом мужчина не остановился - на нем еще одна кража. Будучи пьяным у одной потерпевшей он вынес из квартиры смартфон; игровую приставку; музыкальный центр; портативную беспроводную акустическую систему. Все это он также продал, говорят в пресс-службе суда.

За совершенные деяния мужчина оказался в местах лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.