Увидели счета и были в шоке: у жителей дома в Иркутске из-за майнеров плата за общедомовое имущество возросла в 20-40 раз Фото: Владимир ВОРСОБИН

К сожалению, майнеры все также не дают людям покоя. Любители подзаработать на майнинге разоряют чужие кошельки. Да-да, именно так. В этот раз в одном из домов Ленинского района Иркутска собственники получили кратно увеличившиеся счета.

-В многоквартирном доме по улице Баумана была найдена майнинг-ферма. Она была размещена в нежилом помещении. Специалисты нашли 36 майнинговых машинок, - говорят в прокуратуре региона.

Изначально был замечен просто шум работы этих машинок. А вот в марте жильцы получили еще и крайне неприятный сюрприз - счета за общедомовое нужды, которые в 20-40 раз превышали обычные, говорят в прокуратуре.

Теперь все материалы проверки направили в полицию, а прокуратура взяла на контроль заведение уголовного дела.

Кроме того, прокуратурой руководителю управляющей компании внесено представление. Майнинговое оборудование изъяли, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.