Стало известно расписание садоводческих маршрутов в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Уже с 1 мая 2023 года в Иркутске вновь запустят автобусы, которые будут курсировать по всем садоводческим маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Рассказываем, как будут курсировать садоводческие маршруты в Иркутске в мае 2023 и в дальнейшем.

Садоводческие маршруты в Иркутске в мае 2023

-В городе вводится летнее расписание садоводческих маршрутов с 1 мая по 30 сентября, - говорят в пресс-службе администрации города Иркутска

Известно, что садоводческие маршруты в Иркутске в мае 2023 года и в дальнейшем будет обслуживать муниципальное предприятие «Иркутскавтотранс».

С расписанием движения дачных автобусов можно ознакомиться на сайте администрации города.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим вводят в Иркутске с 29 апреля. Для нарушителей сумма штрафа может достигнуть 800 тысяч рублей.