Отправить посылку или получить заказное письмо иркутяне смогут только по особому графику. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стало известно, как работают отделения почты в майские праздники 2023 в Иркутске. Отправить посылку или получить заказное письмо иркутяне смогут только по особому графику.

Как работает почта в майские праздники 2023 в Иркутске

1 и 9 мая станут выходными днями для всех отделений. Помимо этого, 8 мая почта будет работать по графику воскресенья, т. е в режиме сокращенного дня. С 2 по 7 мая отделения будут открыты в обычном режиме.

- Почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания в выходные дни. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов, - рассказали на официальном сайте «Почты России».

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Майские праздники – это время, которое с нетерпением ждут жители России. В этом году праздничные периоды продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Где проведут эти дни иркутяне? Ранее «Комсомолка» рассказывала, состоятся ли в этом году демонстрация, торжественный митинг-концерт, салют, и куда сходить 1 мая 2023 года в Иркутске.