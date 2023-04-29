Задушил и спрятал тело в котельной: жителя Бурятии обвиняют в жестком убийстве родной сестры

Между родственниками произошла ссора. Фото: СУ СК Республики Бурятия

На днях в заброшенном здании котельной в селе Подлопатки в Бурятии было найдено тело задушенной 60-летней местной жительницы.

Как выяснили следователи, женщина жила в селе вместе с братом и его сожительницей. Во время осмотра в доме были найдены фрагменты провода и веревки, которыми было связано тело. Также во внимание правоохранителей попали пятна крови и следы борьбы. Брат женщины больше не смог скрывать случившееся и признался в содеянном.

Жестокое убийство произошло вечером, 25 апреля. Мужчина выпивал вместе с сестрой. В какой-то момент между родственниками произошла ссора. Брат напал на женщину, сжал рукой шею и задушил ее. Пытаясь скрыть преступление, он связал проводами и веревками тело, уложил его в тележку и отвез к заброшенному зданию.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

Мужчине предъявление обвинение, его заключили под стражу.

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