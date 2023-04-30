Фото:Байкальский филиал Геофизической службы СО РАН.

Иркутские сейсмологи зарегистрировали землетрясение 30 апреля 2023 года в 11:11:31 по местному времени. Эпицентр зарегистрирован в Нижнеудинском районе. Колебания там достигали 2-3 балла. Энергетический класс: 11.8. Кстати, в Иркутске толчки не чувствовались. Об этом сообщают на официальном сайте Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН.

- Зарегистрировано землетрясение 53.34 с.ш. 99.33 в.д, - поделились информацией сейсмологи.

О каких-либо разрушениях или неполадках в работе структур не сообщается. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Напомним, что последний раз землетрясение в Иркутской области ученые регистрировали 3 апреля. ТОгда дрожь земли происходила из акватории Байкала. В Областном центре жители почувствовали 3 балла, в Усолье-Сибирском 2 балла, в Ангарске 3 бала.