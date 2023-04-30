«Вокруг - пустота, там нет ничего»: космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал сибирякам о выходе в открытый космос

На МКС Сергей провел 185 суток, а в открытом космосе – почти семь часов. Фото: Александр ГЛУЗ

- Во время работы в открытом космосе, у меня было несколько минут, чтобы оглянуться вокруг… Слева - космос, там нет ничего. Это пустота, бездонное темное пространство. Направо - и там тоже темнота. И только прямо под ногами красивый голубой шар, на котором жизнь, - делится впечатлениями известный космонавт-испытатель, Герой России Сергей Кудь-Сверчков. Три года назад он исполнил свою заветную мечту и отправился на орбиту Земли. На МКС он провел 185 суток, а в открытом космосе – почти семь часов. Как он стал космонавтом, Сергей рассказал на фестивале «Дни науки» в Усть-Куте и Иркутске.

10 лет готовился к полету

Как ни странно, с детства Сергей не грезил мечтой стать космонавтом. Хоть и родился он в городе Байконур, который располагается у того самого космодрома в Казахстане. Юного Сережу манила совершенно другая специальность. Стать инженером и изобретать новое - вот что было главной мечтой парня. Так и случилось!

- После школы пошел учиться на инженера по направлению «Ракетные двигатели» в МГТУ имени Баумана, - рассказывает Сергей. - Профессия мне казалась крутой. Когда-то мне понравилась фраза: инженер создает то, чего еще нет, на базе знаний, которые дают ученые, изучающие то, что уже есть.

После окончания института с отличием Сергей устроился в ракетное космическое предприятие «Энергия» на базе Роскосмоса, где проработал четыре года.

- Как-то мне нужно было разработать эскизы лунных кораблей, и тогда возник вопрос, как правильно их продумать? Как сделать то, что еще никто не делал? Я хотел получить совет от космонавтов. Тогда мне в голову и пришла идея попробовать летать самому, чтобы на своем опыте увидеть, как протекает работа в космосе, что нужно предусмотреть – словом, какими все же должны быть лунные корабли. Но в итоге сам стал им, - с улыбкой говорит мужчина. - Правда, двери открылись передо мной не с первого и даже не со второго раза!

Сначала Сергею пришлось убедить главную межведомственную комиссию, что он действительно настроен серьезно. Затем пройти общекосмическую подготовку, которая длилась два года. Летная подготовка на самолете, специальная парашютная подготовка, тренировки в условиях невесомости, испытания в сурдокамере, водолазная подготовка, тренировки по выживанию в различных климатических зонах…

- Я 10 лет готовился к полету в космос и, наконец-то, полетел, - говорит космонавт. - Это произошло 14 октября 2020 года на корабле «Союз МС-17». Затем мы пристыковались к Международной космической станции. А 18 ноября я вышел в открытый космос.

Такой шанс выпадает не всем космонавтам. Но времени на восторг и удивление нет - нужно делать важную работу, а время рассчитано по минутам.

- Моя американская коллега Кэтрин сказала: «Главное – не забудь посмотреть по сторонам, найти момент, чтобы оглянуться и увидеть открытый космос и Землю». Я вспомнил о ее словах только через несколько часов после начала работы снаружи корабля. Во время короткой передышки у меня было несколько минут, и я посмотрел вокруг. Я смотрел на Землю и понимал, что там жизнь. Все, что мы знаем о мире, все события человеческой истории были там, на голубом шарике.

Самым часто задаваемым вопросом стал – не страшно ли быть космонавтам. Сергей ответил, что во время полета бывает волнительно, сложно, но не страшно.

«Я знаю, что сотни специалистов, профессионалов трудятся, чтобы сделать полет безопасным, и с каждым годом работа космонавта становится все менее опасной. От меня зависит, насколько хорошо и ответственно я сработаю.