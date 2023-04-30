В субботу, 6 мая, в Иркутске будет малооблачная погода. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Еще пару дней назад Иркутск находился под властью зимы. Количество выпавших осадков било рекорды прошлых лет. Только за 26 и 27 апреля выпало в городе 143% от месячной нормы осадков – это 30 миллиметров. К слову, месячная норма 21 миллиметр! Но уже сегодня, 30 апреля, за окном другая картина. Погода - непредсказуемая и изменчивая, поэтому многие горожане с нетерпением ждут прогноза погоды на приближающиеся празднества. КП-Иркутск рассказывает, какая будет погода в Иркутске на майские праздники 2023.

Погода в Иркутске на майские праздники в Иркутске 2023

Уже завтра, 1 мая, наступит день Весны и Труда. Хоть традиционной демонстрации профсоюзов в этом году не будет, можно посетить праздничную программу, подготовленную администрацией. Но позволит ли погода повеселиться в этот день, рассказывают синоптики.

- Жителей Иркутска ждет облачная погода. Ночью и утром пойдет дождь, а днем он немного «ослабит хватку», - рассказали сотрудники Иркутского Гидрометцентра. - Также поднимется северо-западный ветер 5-10 м/с. Ночью и утром порывы могут достигнуть до 15 м/с. А вот столбик термометра днем покажет до +5…+7 градусов.

При такой погоде шашлыки не пожаришь. Ведь придется прятаться от осадков. Вся надежда на 9 мая. Кстати, у синоптиков уже есть и на эти дни прогноз. Правда, предварительный.

- В субботу, 6 мая, в Иркутске будет малооблачная погода. Утро на ртутном столбике жители увидят всего до +4…+9, но к обеду воздух прогреется до + 16, а к вечеру до +13. Кстати, осадков не будет. 7 мая в горожан ждет ясная погода. Утром потеплеет до +6…+12, а днем до +19. Да и вечером будет тепло. На градуснике можно будет увидеть до +14 градусов. 8 мая погода будет идентична предыдущему дню. Разве только, что погода будет пасмурная с прояснениями. Не стоит боятся, что дождь испортит праздник. Ведь осадков не ожидается.

Раз погода благоволит прогулкам на свежем воздухе, то утром 9 мая можно посетить церемонию отдания воинских почестей погибшим у мемориала “Вечный огонь”.

- Затем на площади Сперанского будет торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона, - рассказали “КП-Иркутск” в правительстве Приангарья. Завершится День Победы года красочным салютом.

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