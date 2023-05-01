Что произошло в ночь на 30 апреля в Иркутской области: последние новости

Эпицентр располагался в Нижнеудинском районе. Фото:Байкальский филиал Геофизической службы СО РАН.

Давно жители Иркутской области не просыпалась от сейсмического «будильника». И вот 30 апреля в 11:11 по местному времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Приангарье. Эпицентр располагался в Нижнеудинском районе. Колебания там достигали 2-3 балла. Энергетический класс: 11.8. Кстати, в Иркутске толчки не чувствовались. О каких-либо разрушениях или неполадках в работе структур не сообщается. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Жертвой стала 19-летняя девушка из Усолья-Сибирского. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

А вот мошенники в это время уже не спали. Ведь на их удочку попалась жительница Иркутской области. На удивление, жертвой стала 19-летняя жительница Усолья-Сибирского. Сибирячку «развели» по избитой схеме. Позвонил мужчина и представился «сотрудником» банка. Он сообщил, якобы в личном кабинете обнаружена подозрительная активность. Нужно было быстрее спасать деньги! Девушка перевела аферистам 100 тысяч рублей.

Мужчина уже заблокировал все свои банковские карты. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Зато полиции удалось задержать 25-летнего мужчину, который оформил на свое имя сразу несколько банковских карт. Он успел их продать и получить около 20 тысяч рублей. Но, поймав мужчину, полицейские не дали аферистам проводить мошеннические действия через карты. Оказалось, сибиряк не знал, что его данными воспользовались злоумышленники. После этого, он заблокировал все карты.

А вот следующий задержанный предстанет перед судом в Ангарске. Так, бывший начальник СИЗО-6 подозревается в превышение должностных полномочий. Оказалось, мужчина взял у заключенного вещь стоимостью в 55 тысяч рублей. За это сибиряк предоставил послабления установленного режима содержания. Кроме этого, заключенный мог свободно видеться ненадолго с другими заключенными.