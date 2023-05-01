Ушел гулять и не вернулся: в Иркутске разыскивают 13-летнего Даниила Большешапова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшего 13-летнего Даниила Большешапова. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел региона.

-В отделение полиции пришел житель Ленинского округа. Он рассказал, что его несовершеннолетний сын ушел гулять накануне вечером - 30 апреля. Домой не вернулся, - говорят в полиции.

Как говорят сотрудники полиции, на вид подростку 14 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы. В тот день он был одет в одежду и обувь черного цвета.

Эти приметы переданы все наружным нарядам полиции. К поискам подключены сотрудники полиции, а также волонтеры. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних, а также оперативники выясняют круг дружеских связей разыскиваемого и проверяют их адреса, говорят сотрудники полиции.

Граждан, что-либо знающих о возможном местонахождении Даниила Большешапова просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3952) 44-44-04, 21-39-30, 8-950-132-48-88 либо 02 (102 с любого сотового оператора связи).