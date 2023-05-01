Девять домов и магазин охватило огнем 1 мая в Борзе Забайкальского края Фото: Елена МАРТЫНОВА

В Забайкальском крае ликвидируют крупный пожар. Сигнал о возгорании поступил в местное МЧС днем 1 мая. Пожар в Борзе Забайкальского края 1 мая 2023 охватил 9 домов Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в своем телеграм-канале.

Пожар в Борзе Забайкальского края 1 мая 2023 охватил 9 домов

- По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание девять домов и крыша магазина, - говорят в пресс-службе ведомства.

На данный момент площадь пожара не уточняется. К месту происшествия дополнительно направили аэромобильную группировку Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю - 20 человек и три единицы техники.

В готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России для переброски личного состава. На месте работает пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала.

В следственном комитете края также сообщили, что уже заведено уголовное дело по статье о халатности. Будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 апреля, произошел крупный пожар на территории поселка Баляга. Он расположен в Забайкальском крае. Огонь вспыхнул на мебельном комбинате "Рассвет"