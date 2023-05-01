Опубликовано видео салюта 1 мая 2023 в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Сегодня вся страна отмечает праздник Весны и Труда. Конечно же, Иркутск не стал исключением. В областной столице праздник отметили достойно. По традиции, все завершилось салютом. Видео салюта в Иркутске 1 мая 2023 года опубликовал глава города Руслан Болотов.

Видео салюта в Иркутске 1 мая 2023 года

- Проведение салютов в Городах трудовой доблести прописано в Федеральном законе, и сегодня они отгремят во всех городах, которым присвоено это почетное звание. Еще раз с праздником, иркутяне, - написал глава города Руслан Болотов в своих социальных сетях.

Делимся и с вами видео салюта в Иркутске 1 мая 2023 года.

Салют - красивая завершающая точка в после прошедших сегодня мероприятий в честь праздника. Например, состоялся торжественный митинг у стелы «Город трудовой доблести». Мероприятие посетило свыше 300 человек. Среди них были ветераны труда, труженики тыла, активисты, курсанты.

Также отметим, что с 1 по 9 мая над зданием регионального правительства будет развеваться копия Знамени Победы.