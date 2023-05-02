Что произошло в ночь на 2 мая: последние новости Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

До конца мая для гостей Ольхонского района разработают свод правил. Об этом рассказали в Агентстве по туризму Иркутской области. Кроме этого, стало известно, что будут представлены и рекомендации законодательной и исполнительной власти по развитию инфраструктуры, поддержке бизнеса, привлечению инвестиций.

В Тайшетском районе 1 мая 2023 года с рельсов сошел груженный лесом вагон. Как рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, с подъездного пути станции Новобирюсинской при транспортировке двух вагонов с лесом произошел сход.

На здании правительства Иркутской области подняли копию Знамени Победы. Известно, что с 1 по 9 мая она будет развеваться над зданием регионального правительства. Впервые также копию Знамени поднимали в Иркутской области в прошлом году.