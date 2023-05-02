Рекорд побит! В апреле сайт "КП-Иркутск" впервые набрал 1 млн 807 тысяч уникальных посетителей за месяц Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Новый рекорд! По данным счетчика LiveInternet, за апрель 2023 года сайт irk.kp.ru набрал 1,807,031 уникальных посетителей и 2,870,939 просмотров. Предыдущий наш рекорд был зафиксирован в марте, когда удалось набрать 1,770,972 "уников". И все это благодаря вам, уважаемые читатели!

В апреле читатели больше всего интересовались эксклюзивными материалами сайта "КП-Иркутск" о героях спецоперации, о мошенничествах и о том, как не стать их жертвой, семейными драмами, криминалом, ДТП, а также экспериментами наших журналистов. Например, о том как прожить на МРОТ, поменяться на неделю обязанностями с мужем или пойти на свидания с ухажерами с сайтов знакомств.

Итак, топ-3 самых читаемых материалов в апреле 2023:

1. «Парни говорили, что вместо ног у нас «копыта»: сестры-близнецы из Иркутска с редким диагнозом стали героинями телешоу - 264854 просмотров.

2. Кем в реальной жизни являются телефонные мошенники: вы удивитесь - 109725.

3. Леди ГУФСИН 2023 в Иркутске: выбираем самую очаровательную сотрудницу - 57131 просмотров.

Но КП-Иркутск - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 68,2 тысячи подписчиков, в «Одноклассниках» - 60 тысяч, в канале в мессенджере «Телеграм» - больше 2 тысяч.

Мы рады, уважаемые читатели и слушатели, что вы с нами! Благодарим за доверие и работаем для вас в режиме реального времени.