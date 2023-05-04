Скотт Риттер: Важно сделать первый шаг

Фото: Евгений Михайлов.

Американский писатель Скотт Риттер прибыл в Иркутск, чтобы представить новую книгу и пообщаться с читателями. Организаторами мероприятия выступили издательский дом «Комсомольская правда» и книжная сеть «Продалитъ».

Скотт Риттер - бывший американский морпех-разведчик, а позже - инспектор ООН по вооружениям. В частности, в его задачи входил контроль за процессом разоружения и уничтожения ракет средней и малой дальности на территории Советского Союза и сопровождение русских инспекторов, контролирующих аналогичный процесс на американских заводах. Именно об этой работе он и рассказал в своей новой книге «Гонка разоружений», опубликованной издательским домом «Комсомольская правда» и Агентством инвестиционного развития Новосибирской области.

В конце апреля издание поступило в продажу, однако многие иркутяне знакомы с творчеством Риттера и внимательно следят за его комментариями о нынешней ситуации в мире, на Ближнем Востоке и, конечно, на Украине. И на прошедшей встрече большинство вопросов относилось именно к военной тематике.

- По вашим прогнозам, конфликт на Украине должен закончиться к осени 2023 года. Считаете это возможным?

- Конечно, я делаю выводы, исходя из собственного военного опыта и тех сведений, что есть в открытом доступе. Рассчитываю военный потенциал участников специальной военной операции. Он, естественно, не равен, и если НАТО не вмешается в конфликт, он может завершиться уже к осени. Другое дело, что мы говорим лишь о военных действиях, в то время как политические решения я предсказать не берусь. Мы понимаем, что вопрос сейчас состоит именно в отношении двух держав - Соединенных Штатов и Российской Федерации. Если Россия проиграет в этом конфликте, то США еще больше укрепят свои позиции, в противном случае Америка уже не сможет так свободно диктовать свою волю другим странам, как это происходит сейчас.

- Вы имели возможность сравнить советские и американские военные заводы, какие более развиты в техническом плане?

- Американский завод по производству ракет средней и малой дальности очень чистый, современный, технологичный, он производит прекрасное впечатление. В Советском Союзе мы увидели мрачные здания, покосившиеся заборы, вокруг болото. Но при этом те ракеты, которые там производили, на тот момент были лучшими в мире. Поэтому я бы не стал рассуждать о внешнем виде или организации производства. Мы видели результаты работы и они нас очень впечатлили.

Спрашивали читатели и о личных интересах писателя, и о его миссии познакомить поближе американцев и россиян.

- Есть такое представление, будто американцы - это деньги, власть, успех. Но это применимо лишь к очень небольшой части людей. Большинство простых американцев живут довольно нелегкой жизнью: каждый день идут на работу, пытаются обеспечить себя и свою семью, позволяют себе какие-то доступные радости жизни. И это все довольно непросто. Так же, как и здесь. Мы во многом отличаемся, но в этом схожи - простая жизнь простых людей напоминает ежедневную борьбу. Наши народы могут друг друга понять, перестать друг друга бояться. Для этого, возможно, потребуется много времени, но любая длинная дорога начинается с первого шага. Я уже здесь, я сделал этот шаг и надеюсь, что за мной последуют другие.

Спросили иркутяне Скотта Риттера и о том, какую книгу он посоветовал бы прочитать, чтобы лучше понять американцев.

- Довольно сложно выделить отдельное произведение. Я бы рекомендовал творчество Джона Стейнбека, лауреата Нобелевской премии. Он много писал о временах Великой депрессии, а ведь любой человек лучше всего познается именно в момент тяжелых испытаний.

Презентации книги также пройдут в Новосибирске, Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Грозном, Севастополе, Москве и Санкт-Петербурге.

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