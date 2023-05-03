"Девочки же, как не стыдно!": ученицы одной из школ Бурятии устроили драку

Ситуация попала на контроль уполномоченного пo правам peбeнкa в Бypятии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Что не поделили-то?

- Девочки же!

- Как только не стыдно!

Такими гневными комментариями «разрывались» социальные сети Бурятии на прошлой неделе. Поводом стала драка между ученицами одной из школ Бayнтoвcкoго эвенкийского района. Пока непонятно, что не поделили девочки. Также неизвестно, сколько было участниц потасовки и какого возраста. В настоящее время полиция проводит проверку.

- Информация о возможном противоправном деянии была выявлена при мониторинге интернет-ресурсов и инициативно зарегистрирована в ОВД, - рассказали в ГУ МВД Бурятии. –

Также в полиции отметили, что с подобными заявлениями либо сообщениями к ним не обращались. Сейчас сотрудники установили и опросили всех участниц инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что ситуация попала на контроль Натальи Ганькиной, уполномоченной пo правам peбeнкa в Бypятии.

- Получаю ваши сообщения по инциденту в Баунтовском эвенкийском районе, - отметила в своих соцсетях Наталья Ганькина. - Связалась с министром образования и науки республики Поздняковым Валерием Анатольевичем. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Говорить о выводах проверки и последствиях инцидента пока преждевременно. Ситуацию беру на контроль.

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