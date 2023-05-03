Жуткая находка: тело младенца обнаружили на свалке в Забайкалье

Следователи пытаются установить мать ребенка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Страшную находку обнаружили на полигоне бытовых отходов в поселке Чернышевск Забайкальского края. Среди мусора находилось тело новорожденного ребенка. Известно, что младенца обнаружили во вторник, 2 мая.

- Следователи СК получив сообщение, выехали на место и провели его осмотр. Тело новорожденной девочки отправили на судебную медицинскую экспертизу для уточнения точной причины смерти. По ее результатам установлено, что девочка родилась мертвой, - рассказали в СУ СК по Забайкальскому краю.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции пытаются установить мать ребенка, опрашивают местных жителей. Правоохранители запросили данные в больницах о состоящих на учете беременных женщинах. Кроме того, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних полиции устанавливают беременных женщин, которые не состоят на учете. Проводится доследственная проверка.

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