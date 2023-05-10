Дерево или полистиролбетон? Помогите выбрать

ФОТО: архив компании.

Со времен Древней Руси люди строили либо из дерева, либо из камня. Других материалов просто не было. На сегодняшний день выбор материалов существенно расширился: кирпич, бетон, керамзитобетон, пенобетон, пескоблоки и шлакоблоки, газобетон и полистиролбетон. Из всего списка качественно лучшим является полистиролбетон. Поэтому в финальной схватке у нас дерево и полистиролбетон.

ДЕРЕВО

Приверженцы старых традиций ценят в этом материале ряд преимуществ. Древесина экологична, в деревянных домах комфортно дышится, брус является достаточно прочным материалом, он легко пилится, в него без труда можно вбить гвоздь или вкрутить шуруп. Да и смотрится деревянный дом достаточно красиво.

КРАСОТА ФАСАДА

Однако красиво дом смотрится в первые годы после строительства. Спустя недолгое время с древесиной происходят нелицеприятные метаморфозы. Да, сегодня есть много разных пропиток, защищающих древесину, но, во-первых, такими пропитками нужно обрабатывать дерево каждые 1–2 года, а во-вторых, практика показывает, что все эти средства – не более чем маркетинговые уловки. Через 15–20 лет внешний вид деревянного строения уже не будет красивым. Именно поэтому большинство людей сразу зашивают фасад отделочными материалами.

ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ

За долгую историю сформировался стереотип, что деревянный дом очень теплый. Такой миф пришел к нам из прошлого, когда в деревнях дома топили дровяные печки. Для отопления деревянного дома 60 на 80 м2 уходило в месяц 1,2 тонны дров, что в пересчете на электроэнергию составило бы около 16 тысяч киловатт. Это обошлось бы около 12–18 тысяч рублей в месяц.

Теперь вопрос: почему теплые деревянные дома не такие уж и теплые? Дело в том, что сама древесина хотя и является теплосберегающим материалом, но для теплосбережения нужна толщина стены из бруса не менее 350 миллиметров. А поскольку брус обычно бывает шириной 180–190 мм, то и дома имеют такую же толщину стены.

ФОТО: архив компании.

Более того, из-за рассыхания бруса в стенах появляются щели, которые интенсивно продуваются.

ФОТО: архив компании.

И если на отопление деревянного дома уходит 12–18 тысяч рублей, то на отопление дома из полистиролбетона всего 4–6 тысяч. В год такая экономия составляет 105–120 тысяч рублей. А за 10 лет? Резюмируя кратко, полистиролбетон существенно теплее дерева.

ФОТО: архив компании.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Не все знают, что по статистике каждый седьмой деревянный дом сгорает, а в пожарах погибает около 8000 человек в год. Причем если деревянный дом загорается, то сгорает до самого основания. Для сравнения: при возгорании дома из полистиролбетона сгорает только крыша.

ФОТО: архив компании.

Пожар в доме из дерева

Согласно рекламе, специальные пропитки обещают защитить деревянный дом от пожара, но, к сожалению, к реальности это не имеет никакого отношения.

Полистиролбетон опять выигрывает у дерева по этому пункту. Он не горит и не поддерживает горение.

БЫСТРОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Дерево имеет свойство усыхать до уровня эксплуатационной влажности в течение одного года. И только по истечении этого срока можно устанавливать окна, двери и готовиться к заселению. Полистиролбетон, в отличие от дерева, не дает усадку, а значит, и новоселье можно праздновать сразу после строительства и внутренней отделки (что занимает около трех месяцев).

ФОТО: архив компании.

ПЛЕСЕНЬ И ГРИБОК

Древесина способна напитывать много влаги. При плохой системе вентиляции в деревянных домах начинают образовываться плесень и грибок.

ФОТО: архив компании.

Плесень вредна для здоровья при вдыхании и контакте с кожей. Она может вызывать как аллергические заболевания (бронхиты, риниты, дерматиты, астма), так и глубокие микозы (поражение плесневыми грибами внутренних органов). Грибковые споры, попавшие внутрь организма, способны вызвать серьезнейшие проблемы, включая заболевания желудочно-кишечного тракта, сильнейшие отравления, болезни легких и аллергические реакции.

Полистиролбетон не способен напитывать влагу, а значит, не подвержен образованию плесени и грибка.

КОМФОРТНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ

Жизнь в деревянных домах является очень комфортной (легко дышится), но в этом дерево не монополист. Все дело в показателе паропроницаемости. Она составляет 0,06 мг/(м*ч*Па). И точно такой же показатель у полистиролбетона. Именно поэтому в домах, построенных из бруса и полистиролбетона, очень комфортный микроклимат.

ФОТО: архив компании.

Паропроницаемость

СРОК СЛУЖБЫ

Деревянные дома с годами теряют прочность из-за внутренних процессов гниения. Щели между брусьями становятся больше, а уровень теплосбережения таких домов также сильно снижается. Полистиролбетон не впитывает в себя влагу, а срок его службы является практически бессрочным.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Причиной выбора именно деревянного бруса для строительства дома также является завершенность внутренней отделки. Готовая внутренняя отделка дома из дерева является преимуществом такого дома. При этом нельзя не учитывать проблемы и сложности монтажа проводки, канализационных труб и вентиляции в деревянных домах.

Если разобраться, то дом из полистиролбетона обшить внутри имитацией бруса составит всего 450 рублей за 1 м2 (на дом 100 м2 – 48 250 рублей), а штукатурка и шпатлевка с покраской (работа и материалы) около 660 рублей (на дом 100 м2 – 66 000 рублей). По сути, годовая экономия на отоплении дома из полистиролбетона (около 100 тысяч) с лихвой окупает такие вложения.

ЦЕНА И СТОИМОСТЬ

В среднем цена за обычный не сушеный брус составляет 14–18 тысяч рублей, а на сухой профилированный – 22–28 тысяч. Цена на полистиролбетон колеблется в диапазоне 5–7 тысяч рублей.

Теперь посчитаем количество материала на дом 100 м2 при одинаковой толщине стен 200 мм (именно при такой толщине теплосбережение домов будет приблизительно равным). Итак, бруса и полистиролбетона потребуется 32 м3. По стоимости обычного бруса сумма выйдет 512 тысяч рублей, профилированного – 800 тысяч, полистиролбетона – 192 тысячи. Разница от 300 до 600 тысяч рублей.

Как итог: коробка дома из полистиролбетона получится в два раза дешевле деревянного.

ГВОЗДИ и ШУРУПЫ

В брус легко забить гвоздь или вкрутить шуруп. Для этого достаточно иметь молоток и шуруповерт. Что касается полистиролбетона, то в него также легко вкручивается обычный шуруп по дереву с помощью шуруповерта. На него можно повесить и кухонный гарнитур и телевизор.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

За последние 20 лет наблюдается очень большой отток желающих строить из дерева в сторону полистиролбетона. Люди понимают, что полистиролбетон не горит, не гниет, не впитывает влагу, теплее дерева, является очень прочным материалом, срок его службы составляет более 200 лет и в домах из полистиролбетона дышится так же хорошо, как в деревянных.

Сравнение дерева и полистиролбетона

ФОТО: архив компании.

Также нельзя не отметить, что на строительство одного дома срубается 14 деревьев возрастом 40–60 лет. Если мы не хотим лишить наших детей зеленой планеты, которая обеспечивает людей и животных жизненно необходимым кислородом, то, наверное, лишний раз стоит задуматься: может, не стоит губить природу, если есть альтернативные материалы для строительства дома?