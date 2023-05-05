«Вольное Дело»: инвалиды не невидимки, их проблемы нужно решать

ФОТО: предоставлено фондом "Вольное Дело".

Жительница Братска, 38-летняя Арина Будорина, больше года добивалась замены небезопасного пандуса на мобильную платформу. Ответом на ее обращение стал демонтаж старой конструкции и предложение самостоятельно оплатить новую. Узнав о проблеме, фонд «Вольное Дело» в тот же день установил в подъезде временный пандус, а через две недели заменил его автоматическим подъемником.

Из-за несчастного случая Арина уже больше семи лет прикована к инвалидному креслу, но ведет активный образ жизи: занимается общественной работой по привлечению внимания к проблемам маломобильных людей и предпочитает передвигаться самостоятельно. Несмотря на то что на федеральном уровне официально утверждена программа создания доступной среды, в регионах ее часто саботируют или выполняют недобросовестно, без учета реальных потребностей людей с ограниченными возможностями.

Год назад Арина Будорина переехала в новую квартиру из хрущевки, где из-за узких дверных проемов не могла заехать на коляске даже в туалет и ванную. В новом доме Арина столкнулась с тем, что выйти на улицу можно только преодолев практически отвесный пандус - его наклон составлял 45 градусов при норме менее 5. Проехать по нему на инвалидной коляске без помощи физически крепкого человека было невозможно, а из помощников у Арины - только 76-летняя мама.

Девушка обращалась в разные инстанции с просьбой заменить небезопасную конструкцию на электроподъемник, чтобы выходить из дома самостоятельно, но специальная комиссия не обнаружила очевидных нарушений норм безбарьерной среды. Впоследствии пандус и вовсе демонтировали. При этом новую конструкцию так и не установили, предложив Арине оплатить покупку и монтаж автоматического подъемника из собственных средств. Стоимость такой конструкции вместе с установкой начинается от полумиллиона рублей.

ФОТО: предоставлено фондом "Вольное Дело".

В результате Арина оказалась практически заперта в собственной квартире. Своей проблемой она поделилась в социальных сетях. Узнав об этом, фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» заказал для девушки электрический подъемник, а на период его производства установил в подъезде временную конструкцию. Новый подъемник уже смонтирован. Арина может пользоваться им без посторонней помощи, управляя конструкцией с пульта. Мобильная платформа не доставляет неудобств соседям, так как после использования складывается и убирается вплотную к стене, освобождая общественное пространство.

- Мне даже немного не верится, что эта история закончилась. Я очень рада, что нашелся человек, которому небезразличны проблемы людей с особыми потребностями. Иногда мне кажется, что мы невидимки и сколько ни кричи, на нас никто не обратит внимания. Но мы есть! Мы не согласны сидеть дома взаперти, поэтому наша жизнь зачастую превращается в борьбу за свои права. Я очень благодарна Олегу Дерипаска и его фонду «Вольное Дело», что заметили меня, не остались в стороне и откликнулись на мою проблему, - сказала Арина Будорина.