Шашлык из говядины в Иркутской области подорожал на 7%, а из свинины - подешевел на 3,7% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди длинные майские выходные, многие поедут жарить шашлыки. А сколько стоит набор для пикника в Приангарье в этом году? Иркутскстат сообщил о том, что продукты подорожали. Но не все.

В первую очередь надо выбрать мясо. Если хотите сэкономить максимально, то лучше всего подойдут куриные окорочка. Аналитики говорят, что 1,3 кг обойдется в 314 рублей, подорожание по сравнению с прошлым годом - 0,13%. Если же планируете полакомиться свининой, то отдадите за такое же количество мяса 556,11 рублей, и это на 3,77% дешевле, чем весной 2022 года.

Фото: Иркусткстат.

А вот говядина и баранина за год подорожали, причем существенно. Так, за 1,3 кг говядины выложите в среднем 803,93 рубля (+7,01%), а баранины - 747 рублей (+22,56%).

Конечно, невозможно представить пикник без соусов, свежих овощей, приправ и напитков. Заметнее всего из этого списка подорожал репчатый лук - на 27,94%, то есть 0,3 кг обойдется в 18,19 рублей. Зато подешевел картофель, свежие помидоры, черный перец, ржаной хлеб.

Данные за март 2023 в сравнении с 2022 годом. Фото: Иркутскстат.