Похищали, били, вымогали авто и деньги: в Иркутске осудили банду, от которой пострадали 8 человек. Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутске осуждена банда, от действий которой пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД и следственного комитета Иркутской области.

-Шесть жителей областной столицы признаны виновными в бандитизме, разбое, вымогательстве, похищении людей, незаконном изготовлении, перевозке и хранении огнестрельного оружия, - говорят в следкоме.

Чаще всего банда приезжала на автомобиле к месту нападения, а оттуда похищала граждан. После их вывозили в безлюдные места, избивали и угрожали оружием. Так бандиты вымогали имущество - автомобили или же крупные суммы денег. Под угрозами похитителей жители соглашались на эти требования.

В некоторых преступлениях злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Следователями СК России установлено, что от действий банды пострадали восемь человек.

Например, в марте 2019 года подсудимые похитили из Ленинского района мужчина и вывезли его в микрорайон Березовый Там его избили деревянным предметом, а после выстрелили в него из травмата. Потерпевшему удалось вырваться от нападавших и скрыться.

В мае того же года бандиты заблокировали проезд автомобилю, стали угрожать мужчине пистолетом. После увезли его в квартиру и удерживали около суток. Потерпевшего избивали, надевали на него наручники, а за освобождение требовали два миллиона рублей. После того, как родственники потерпевшего передали злоумышленникам часть денежных средств, пообещав передать остаток позже, мужчину отпустили.

В июне 2019 года банду задержали. Материалы уголовного дела насчитывали 62 тома, в ходе следствия допрошены более 200 человек, проведено 45 различных судебных экспертиз.

Сейчас участникам преступной группы назначено наказание от 9,5 до 15,5 лет лишения свободы. Отбывать наказания осужденные будут в колониях особого, строгого и общего режима.