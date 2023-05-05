«На ваше имя оформлен кредит». Три схемы, по которым мошенники обманывают жертв в мае

Жители Иркутской области за несколько дней отдали около 9 миллионов рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на то, что эта рабочая неделя у жителей Иркутской области выдалась короткой, у мошенников, которые всегда готовы помочь любому человеку расстаться со своими деньгами – она еще и довольно «продуктивная».

За несколько дней телефонным аферистам удалось обмануть 27 человек. Среди них – жители Бодайбо, Ангарска, Тайшета, Иркутска и Казачинско-Ленского района. В совокупности они отдали около 9 миллионов рублей.

На какие уловки попались сибиряки на этой неделе? Рассказываем подробнее.

Заработок на бирже

В интернете полно рекламы «инвестиционных холдингов», которые обещают доход от 20% годовых до бесконечности. Яркие баннеры и внушительные суммы на них так и привлекают внимание. Ну кто откажется от безбедной жизни? На одно из таких предложений откликнулась пенсионерка из Бодайбо. Женщина, увидев рекламу в сети, решилась вложить деньги на бирже под высокий процент.

- После того как она заполнила анкету, с ней связался лжеброкер. Следуя инструкциям неизвестного, пострадавшая перевела более трех миллионов рублей на несколько счетов. Как только аферисты получили всю сумму, их телефоны оказались выключены, - рассказали в МВД по Иркутской области.

«Выгодная» покупка

«Готовь сани летом, а телегу – зимой». Этой поговорке в буквальном смысле решила следовать врач из поселка Магистральный. Женщина задумалась о том, чтобы приобрести снегоходы. В сети нашлось нужное объявление. При этом цена еще довольно выгодная. Надо брать!

- Женщина оставила свои данные через сайт. Позже с ней связался якобы менеджер компании. Мошенник рассказал обо всех условиях и предоставил данные счета, куда необходимо перевести деньги, - рассказали в МВД по Иркутской области.

Одним кликом сибирячка выполнила указание и перевела 1,5 миллиона рублей. После того как нужная сумма оказалась на счете мошенников, они пропали. А приобретенный товар, конечно же, женщина так и не увидела.

Ваши деньги под угрозой

- На ваше имя оформлен кредит, - звонивший на другом конце провода «полицейский» был явно обеспокоен.

Несмотря на то, что практически каждый день в СМИ рассказывают об участившихся случаях мошенничества, заведующая предприятия в Тайшете поверила в то, что неизвестные хотят похитить с ее счета крупную сумму денег. И чтобы их сохранить, нужно перевести сбережения на резервный счет.

- 50-летняя женщина оформила на себя два кредита в банке и отправила преступникам более двух миллионов шестьсот тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

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